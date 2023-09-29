Helsingin Sanomat: финские военные договариваются с владельцами земли у границы

Силы обороны Финляндии заключают с владельцами участков у границы с Россией договоры, которые позволяют начать строить на этих территориях укрепления в течение суток.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Как передаёт РИА Новости, за последние полтора года десятки землевладельцев подписали секретные соглашения о землепользовании, которые позволяют начать выполнять фортификационные работы на их территории с уведомлением за 24 часа.

Ранее издание The Barents Observer сообщило, что власти Финляндии ввели круглосуточный контроль на КПП «Нейден» на границе с Норвегией, чтобы предотвратить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей транзитом через норвежскую территорию.