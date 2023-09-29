Глава военно-исторического общества: власти Канады знали, что чествуют нациста
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Мягков напомнил, что после окончания Второй мировой войны власти Канады открыто приняли 9 тыс. нацистов СС «Галичина».
При этом жертв холокоста в Канаду приехало только 5 тыс. человек.
«Канадское общество уже тогда было заражено во многом этим оправданием нацизма», — отметил он.
Ранее российский посол в Оттаве Олег Степанов заявил, что Россия после инцидента с чествованием Гуньки может направить запрос на его экстрадицию.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки.