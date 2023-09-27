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Посол Степанов: Россия может запросить экстрадицию украинского нациста из Канады

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Россия после инцидента с чествованием украинского нациста Ярослава Гуньки в парламенте Канады может направить запрос на его экстрадицию, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.
Посол Степанов: Россия может запросить экстрадицию украинского нациста из Канады
  • © Кадр трансляции телеканала CTV News

Его слова приводятся в сообщении российской дипмиссии в Канаде в соцсети X (бывший Twitter).

«Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.

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