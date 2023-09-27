Посол Степанов: Россия может запросить экстрадицию украинского нациста из Канады

Россия после инцидента с чествованием украинского нациста Ярослава Гуньки в парламенте Канады может направить запрос на его экстрадицию, заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

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Его слова приводятся в сообщении российской дипмиссии в Канаде в соцсети X (бывший Twitter). «Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС. Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.