Посол Степанов: Россия может запросить экстрадицию украинского нациста из Канады
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Его слова приводятся в сообщении российской дипмиссии в Канаде в соцсети X (бывший Twitter).
«Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции», — говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии «Галичина» войск СС.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.