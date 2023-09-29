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Миротворцы России доставили жителям Карабаха 12 тонн гуманитарного груза

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Российские миротворцы доставили 12 т гуманитарного груза для мирных жителей Нагорного Карабаха.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт 12 т гуманитарного груза для мирных жителей Нагорного Карабаха», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в список гуманитарной помощи вошли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.

Ранее сообщалось, что в расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.

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