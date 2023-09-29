Миротворцы России доставили жителям Карабаха 12 тонн гуманитарного груза
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие российского миротворческого контингента доставили в Степанакерт 12 т гуманитарного груза для мирных жителей Нагорного Карабаха», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в список гуманитарной помощи вошли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что в расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.