В расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха
- РИА Новости
«В расположении российского миротворческого контингента находятся 117 мирных жителей, в том числе 50 детей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что для жителей организовали места для размещения, предоставили питание и оказывают медицинскую помощь.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские миротворцы в Карабахе помогают эвакуировать санитарной авиацией пострадавших после взрыва топлива жителей.