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В расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха

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В расположении российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха находятся 117 мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.
В расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха
  • РИА Новости

«В расположении российского миротворческого контингента находятся 117 мирных жителей, в том числе 50 детей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для жителей организовали места для размещения, предоставили питание и оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские миротворцы в Карабахе помогают эвакуировать санитарной авиацией пострадавших после взрыва топлива жителей.

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