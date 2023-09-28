В расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха

В расположении российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха находятся 117 мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В расположении российского миротворческого контингента находятся 117 мирных жителей, в том числе 50 детей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что для жителей организовали места для размещения, предоставили питание и оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские миротворцы в Карабахе помогают эвакуировать санитарной авиацией пострадавших после взрыва топлива жителей.