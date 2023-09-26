МО: миротворцы России в Карабахе эвакуируют пострадавших после взрыва жителей
- РИА Новости
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В ведомстве отметили, что санитарные авиационные рейсы миротворческого контингента России эвакуируют мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших после взрыва топлива, в медицинские профильные учреждения.
Ранее агентство Armenpress со ссылкой на власти региона сообщило, что 20 человек, пострадавших из-за взрыва в бензохранилище в Степанакерте в Нагорном Карабахе, скончались в больницах.
25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.