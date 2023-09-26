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МО: миротворцы России в Карабахе эвакуируют пострадавших после взрыва жителей

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В Министерстве обороны России сообщили, что российские миротворцы в Карабахе помогают эвакуировать санитарной авиацией пострадавших после взрыва топлива жителей.
МО: миротворцы России в Карабахе эвакуируют пострадавших после взрыва жителей
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

В ведомстве отметили, что санитарные авиационные рейсы миротворческого контингента России эвакуируют мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших после взрыва топлива, в медицинские профильные учреждения.

Ранее агентство Armenpress со ссылкой на власти региона сообщило, что 20 человек, пострадавших из-за взрыва в бензохранилище в Степанакерте в Нагорном Карабахе, скончались в больницах.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

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