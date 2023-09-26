Узнать больше

Armenpress: в результате взрыва в Степанакерте в больницах умерли 20 человек

Короткая ссылка
20 человек, пострадавших из-за взрыва в бензохранилище в Степанакерте в Нагорном Карабахе, скончались в больницах.
Armenpress: в результате взрыва в Степанакерте в больницах умерли 20 человек
  • AFP
  • © Emmanuel Dunand

Об этом информирует Armenpress со ссылкой на власти региона.

«Жизни семи пострадавших спасти не удалось, они скончались в больнице», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что 13 неопознанных тел было передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Десятки людей, получивших ранения из-за взрыва, находятся в критическом состоянии, уточняет агентство.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

В 24News сообщали, что при взрыве бензохранилища в Карабахе пострадали более 200 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить