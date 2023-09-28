Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе
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Таким образом он прокомментировал подписание президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении её существования с 1 января 2024 года.
«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен», — сказал он.
Песков также подчеркнул, что российские миротворцы продолжают оказывать содействие людям.
«Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка», — добавил он.
Ранее Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.