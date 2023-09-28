Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.

Таким образом он прокомментировал подписание президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что российские миротворцы продолжают оказывать содействие людям.

«Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка», — добавил он.

Ранее Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.