Узнать больше

Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий песков заявил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе.
Песков: Кремль внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе
  • AFP
  • © ALAIN JOCARD

Таким образом он прокомментировал подписание президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвелом Шахраманяном указа о прекращении её существования с 1 января 2024 года.

«Мы внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен», — сказал он.

Песков также подчеркнул, что российские миротворцы продолжают оказывать содействие людям.

«Многие изъявляют желание перейти на территорию Армении. Желающим оказывается поддержка», — добавил он.

Ранее Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений и прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить