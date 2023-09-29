Журналист Дэвид Крэйден заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо спрятался за беременную в парламенте, чтобы не слушать критику из-за скандала с эсэсовцем.

По его словам, Трюдо намеренно избегает ежегодной встречи Question Period, когда премьер-министр должен отвечать на вопросы оппозиции.

Вместо себя, как отмечает журналист, канадский премьер поставил своего лидера палаты — беременную женщину Карину Гулд.

«Это так в духе Трюдо — спрятаться за кого-то другого», — сказал Крэйден.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Канада должна вынести урок после позора с эсэсовцем.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала ложью слова Трюдо, который заявил, что якобы не знал о прошлом бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.