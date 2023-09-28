Песков: Канада должна вынести урок после позора с эсэсовцем

Канаде необходимо вынести урок после позора с чествованием украинца-эсэсовца в парламенте и начать поддерживать антифашистские инициативы.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я думаю, что главное — это осознать недопустимость такого в будущем и осознать дефицит знаний в такой стране, как Канада, такого страшного явления, как нацизм и фашизм», — добавил он.

Песков подчеркнул, что эти знания важно прививать и «делать это как прививку» для того, чтобы случаи нацизма не повторялись в современном обществе, а если и повторялись — то искоренялись.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии СС «Галичина».

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.