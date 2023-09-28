Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом эсэсовца
- РИА Новости
По её словам, власти Канады продолжают «разыгрывать спектакль со скандалом» вокруг чествования в парламенте Гуньки.
Трюдо принёс самые «искренние» извинения, сказал: «не виноват, не знал, простите», добавила Захарова.
«Это, конечно же, ложь. Все всё знали», — написала она в Telegram.
Ранее Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии СС «Галичина».
Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер заявил, что канадские власти могут рассмотреть возможность обнародования документов о пребывании нацистских преступников в стране.