Канадский министр призвал обнародовать документы о пребывании в стране нацистов

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер заявил, что канадские власти могут рассмотреть возможность обнародования документов о пребывании нацистских преступников в стране.

Как пишет CP24, об этом он сказал на фоне скандала из-за появления в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.

Он признал, что у Канады «действительно тёмная история» из-за пребывания там нацистов.

По словам Миллера, в канадской истории был момент, когда в Канаду было легче въехать нацисту, чем еврею.

«Я думаю, что это история, которую мы должны принять», — сказал он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии СС «Галичина».

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.