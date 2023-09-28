Канадский министр призвал обнародовать документы о пребывании в стране нацистов
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Как пишет CP24, об этом он сказал на фоне скандала из-за появления в канадском парламенте бывшего эсэсовца Ярослава Гуньки.
Он признал, что у Канады «действительно тёмная история» из-за пребывания там нацистов.
По словам Миллера, в канадской истории был момент, когда в Канаду было легче въехать нацисту, чем еврею.
«Я думаю, что это история, которую мы должны принять», — сказал он.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс извинения за приглашение в канадский парламент украинского нациста из дивизии СС «Галичина».
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием украинского эсэсовца.