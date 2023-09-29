Экс-посол Франции Аро заявил об обсуждении необходимости переговоров по Украине

Бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что в странах Запада активно обсуждается необходимость урегулирования украинского конфликта путём диалога.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Le Figaro.

По словам Аро, заявления экс-президента Франции Николя Саркози отражают то, что сегодня обсуждается в кулуарах канцелярий и генеральных штабов.

«Переговоры по украинскому конфликту должны быть», — говорится в публикации.

Ранее Саркози заявил о необходимости переговоров по украинскому конфликту.

Также, по словам Саркози, присоединение Украины к НАТО будет расцениваться Россией как провокация.