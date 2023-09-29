Asharq Al-Awsat: Зеленский просчитался, бросив все силы на контрнаступление ВСУ

Владимир Зеленский использовал все военные ресурсы в контрнаступлении ВСУ, но не добился успеха.

Такое заявление было опубликовано в статье Asharq Al-Awsat.

По данным издания, Зеленский вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России.

«Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом», — говорится в публикации.

Ранее в Le Monde отметили, что провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Зеленского.

Также в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.