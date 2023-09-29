Asharq Al-Awsat: Зеленский просчитался, бросив все силы на контрнаступление ВСУ
Такое заявление было опубликовано в статье Asharq Al-Awsat.
По данным издания, Зеленский вложил все имеющиеся у него средства и оружие в реализацию контрнаступления против России.
«Но ветер подул в противоположную сторону. Контрнаступление ВСУ так и не достигло поставленных целей, обернувшись полным провалом», — говорится в публикации.
Ранее в Le Monde отметили, что провал контрнаступления ВСУ ухудшает политическое положение Зеленского.
Также в The New York Times заявили, что Киев серьёзно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ.