Посол Степанов: фонд эсэсовца Гуньки в Канаде закрыли после запроса России
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Об этом Степанов сказал в беседе с РИА Новости.
По его словам, российским посольством было обнаружено, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в канадском университете Альберты, который продолжил свою деятельность после скандала с чествованием Гуньки в парламенте Канады.
Степанов рассказал, что российское диппредставительство связалось с руководством университета и попросило прокомментировать ситуацию.
«Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль», — констатировал посол.
Ранее Степанов заявил, что Россия после инцидента с чествованием Гуньки может направить запрос на его экстрадицию.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки.