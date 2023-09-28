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Посол Степанов: фонд эсэсовца Гуньки в Канаде закрыли после запроса России

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Университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени украинского эсэсовца Ярослава Гуньки после соответствующего обращения российской стороны, сообщил посол России в Оттаве Олег Степанов.
Посол Степанов: фонд эсэсовца Гуньки в Канаде закрыли после запроса России
  • Gettyimages.ru
  • © Dennis McColeman

Об этом Степанов сказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, российским посольством было обнаружено, что у Гуньки и его семьи есть образовательный фонд в канадском университете Альберты, который продолжил свою деятельность после скандала с чествованием Гуньки в парламенте Канады.

Степанов рассказал, что российское диппредставительство связалось с руководством университета и попросило прокомментировать ситуацию.

«Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что закрывает фонд, возвращает деньги и сожалеет, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль», — констатировал посол.

Ранее Степанов заявил, что Россия после инцидента с чествованием Гуньки может направить запрос на его экстрадицию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста.

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки.

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