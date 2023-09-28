Посол: Канада может затянуть вопрос об экстрадиции эсэсовца до его кончины
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Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
«Я уверен, к сожалению, уверен, что канадские власти запустят настолько длинный бюрократический процесс, что этому 98-летнему эсэсовцу дадут просто здесь уйти в мир иной», — отметил он.
Степанов добавил, что такова сегодняшняя реальность в канадском обществе.
Ранее Степанов заявил, что Россия после инцидента с чествованием Гуньки может направить запрос на его экстрадицию.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение в канадский парламент украинского нациста.
Спикер палаты общин Канады Энтони Рота 26 сентября подал в отставку на фоне скандала с чествованием Гуньки.