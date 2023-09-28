Россия остановила экспорт урана в США из-за отсутствия страхового покрытия

Россия остановила экспорт урана из портов Санкт-Петербурга в Соединённые Штаты в связи с отсутствием страхового покрытия.

Об этом сообщило официальное издание госкорпорации «Росатом» «Страна Росатом».

«Остановлен экспорт ядерного топлива из портов Санкт-Петербурга в США из-за отсутствия страхового покрытия», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что Бразилия и Индия возобновили закупку российского урана.

Также Вашингтон увеличил импорт урана из России больше чем в два раза, за полгода он заплатил Москве почти $700 млн.