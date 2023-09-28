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Власти Украины призвали Запад не интегрировать украинцев

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Глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко призвала западные страны не разрабатывать программы для интеграции приехавших к ним украинцев.
Власти Украины призвали Запад не интегрировать украинцев
  • AP
  • © Jae C. Hong

Об этом в своём Telegram сообщает «СТРАНА.ua».

«Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших с Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания», — отметила она.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия исчерпала свои ресурсы по приёму мигрантов в страну и больше не будет этого делать, в том числе и из-за украинских беженцев.

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