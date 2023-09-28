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Режиссёр Горовиц назвал разговоры Зеленского о климате странными

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Американский режиссёр Ами Горовиц назвал странными слова Владимира Зеленского о климате в ходе выступления на ГА ООН.

«Если вы послушаете его выступление в ООН, там было много странных разговоров об изменении климата», — сказал Горовиц в интервью Sky News Australia.

Он выразил мнение, что Зеленский таким образом намерен добиться большей поддержки со стороны левых политических сил.

Ранее издание The Spectator написало, что поведение Зеленского может лишить Украину поддержки.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе пресс-конференции на саммите Генассамблеи ООН, «формула мира» Зеленского абсолютно нереализуема.

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