Figaro: в ЕС боятся Трампа из-за его желания завершить украинский конфликт

Европейские политики боятся экс-президента США Дональда Трампа из-за его стремления завершить украинский конфликт, пишет Le Figaro.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. ... Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток», — говорится в материале.

По словам автора, в случае возвращения к власти, Трамп может вывести войска США из Европы.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин написал, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.