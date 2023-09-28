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Figaro: в ЕС боятся Трампа из-за его желания завершить украинский конфликт

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Европейские политики боятся экс-президента США Дональда Трампа из-за его стремления завершить украинский конфликт, пишет Le Figaro.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. ... Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток», — говорится в материале.

По словам автора, в случае возвращения к власти, Трамп может вывести войска США из Европы.

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин написал, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.

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