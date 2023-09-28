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Политолог Миршаймер: антироссийские санкции были просчётом США

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Приняв решение ввести против России санкции США просчитались и оттолкнули от себя страны по всему миру, заявил политолог Джон Миршаймер.

«Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­— и это был просчёт», — сказал Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, на момент вмешательства США в украинский конфликт, под американскими рестрикциями находилось уже полмира.

Он отметил, что Вашингтон ведёт себя неуклюже и отталкивает страны по всему миру.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.

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