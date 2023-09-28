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Al-Watan: США открывают фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе

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США открывают против России новые фронты в Молдавии и на Южном Кавказе, так как Украина не справляется с задачей, пишет издание Al-Watan.

«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории ... Молдавии и на Южном Кавказе», — говорится в материале.

Отмечается, что в США не были готовы к стойкости России и приняли решение создать вокруг неё максимально возможное число горячих точек.

По мнению автора, на такой шаг Вашингтон пошёл в связи с провалом Украины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

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