Al-Watan: США открывают фронты против России в Молдавии и на Южном Кавказе
«США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории ... Молдавии и на Южном Кавказе», — говорится в материале.
Отмечается, что в США не были готовы к стойкости России и приняли решение создать вокруг неё максимально возможное число горячих точек.
По мнению автора, на такой шаг Вашингтон пошёл в связи с провалом Украины.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.
Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.