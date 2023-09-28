Генерал Ализай: США повторяют на Украине свои ошибки в Афганистане

США запаздывают с предоставлением поддержки Украине, повторяя свои ошибки, допущенные в Афганистане, заявил начальник генштаба Афганистана Хайбатулла Ализай.

«Им казалось, что с Афганистановм всё нормально, несмотря на критическое положение на местах. … Сейчас на Украине происходит то же самое», — приводит слова Ализая портал Cal Waters.

Он отметил, что Украина сегодня нуждается в логистике и поддержке, но в США стали бы планировать эту помощь на следующий год, когда будет уже поздно.

Генерал добавил, что Вашингтону следует сменить украинское военное руководство на не коррумпированное.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.