В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций

Помощник министра обороны США Мара Карлин заявила, что Украина является лабораторией по изучению военных инноваций.

Об этом она сказала в ходе выступления в Университете Рональда Рейгана.

По её словам, есть вещи, которые узнаются в ходе боевых действий. Она добавила, что США видели это, когда их войска были в Ираке и Афганистане.

Карлин заявила, что появлялось много инноваций, поскольку «определённые вещи» применялись на поле боя и становилось понятно, какие изменения следует внести.

Она назвала такой цикл очень важным.

«Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», — добавила Карлин.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.