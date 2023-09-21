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В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций

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Помощник министра обороны США Мара Карлин заявила, что Украина является лабораторией по изучению военных инноваций.
В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций
  • AP

Об этом она сказала в ходе выступления в Университете Рональда Рейгана.

По её словам, есть вещи, которые узнаются в ходе боевых действий. Она добавила, что США видели это, когда их войска были в Ираке и Афганистане. 

Карлин заявила, что появлялось много инноваций, поскольку «определённые вещи» применялись на поле боя и становилось понятно, какие изменения следует внести.

Она назвала такой цикл очень важным. 

«Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», — добавила Карлин.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.

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