В Пентагоне назвали Украину лабораторией по изучению военных инноваций
- AP
Об этом она сказала в ходе выступления в Университете Рональда Рейгана.
По её словам, есть вещи, которые узнаются в ходе боевых действий. Она добавила, что США видели это, когда их войска были в Ираке и Афганистане.
Карлин заявила, что появлялось много инноваций, поскольку «определённые вещи» применялись на поле боя и становилось понятно, какие изменения следует внести.
Она назвала такой цикл очень важным.
«Очевидно, что Украина — это лаборатория для изучения военных инноваций», — добавила Карлин.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал поставку танков Abrams на Украину в ближайшее время.