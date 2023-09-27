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dikGAZETE: страны Запада могут готовить Зеленскому замену

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Западные страны, возможно, размышляют над отставкой Владимира Зеленского, пишет издание dikGAZETE.
dikGAZETE: страны Запада могут готовить Зеленскому замену
  • AP
  • © Evan Vucci

«Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в публикации.

Отмечается, что Вашингтон и европейские страны намерены завершить украинский конфликт дипломатическим путём.

Именно поэтому, отмечают авторы, в скором времени Украину может возглавить другой человек.

Ранее старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил, что США могут прекратить поддержку Зеленского, после чего он будет отправлен в отставку.

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