США могут прекратить поддержку Владимира Зеленского, после чего он будет отправлен в отставку, заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен.

По его словам, у Зеленского, возможно, получится убедить конгресс выделить новые средства.

«Но это может оказаться и его последней «победой». Он может получить урезанный пакет, а затем будет отправлен в отставку», — написал Брайен в статье для Asia Times.

Он добавил, что ВСУ не смогли прорвать оборону армии России, несмотря на наличие западного оружия.

Ранее Владимир Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН, где также присутствовала делегация России, возглавляемая Василием Небензей.