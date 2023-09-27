Сенатор Менендес не признал вину в коррупции

Обвинённый в коррупции американский сенатор Роберт Менендес не признал вину в преступлении.

Как сообщает CNN, о своей невиновности заявили также жена Менендеса Надин и ещё трое обвиняемых по делу.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.