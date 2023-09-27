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Politico: обвинённый в коррупции сенатор Менендес считал себя неприкасаемым

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Американский сенатор, инициатор санкций США против России Роберт Менендес, похоже, до сих пор не осознаёт, насколько плохи его дела после того, как прокуратура обвинила конгрессмена в коррупции, пишет Politico. Газета напоминает, что губернатор штата Нью-Джерси, который Менендес представляет в сенате, уже призвал политика уйти в отставку.
Politico: обвинённый в коррупции сенатор Менендес считал себя неприкасаемым
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt/

Сам Менендес выступил с «пространным и дерзким заявлением», в котором предположил, что является «политической мишенью», а его этническая принадлежность стала причиной преследования.

Обвинения, выдвинутые против сенатора, были «вопиющими и демонстрировали ​​ошеломляющую степень продажности», отмечает газета.

Как отмечает журналист издания Дастин Рачиоппи, «Менендес считал себя неприкасаемым», однако его падение стало «быстрым и ошеломляющим».

РИА Новости пишет, что десятки журналистов собрались у здания суда в Нью-Йорке, куда ранее вошел обвиняемый сенатор-демократ.

Ожидается, что ему официально предъявят обвинения.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.

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