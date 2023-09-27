Politico: обвинённый в коррупции сенатор Менендес считал себя неприкасаемым

Американский сенатор, инициатор санкций США против России Роберт Менендес, похоже, до сих пор не осознаёт, насколько плохи его дела после того, как прокуратура обвинила конгрессмена в коррупции, пишет Politico. Газета напоминает, что губернатор штата Нью-Джерси, который Менендес представляет в сенате, уже призвал политика уйти в отставку.

Сам Менендес выступил с «пространным и дерзким заявлением», в котором предположил, что является «политической мишенью», а его этническая принадлежность стала причиной преследования.

Обвинения, выдвинутые против сенатора, были «вопиющими и демонстрировали ​​ошеломляющую степень продажности», отмечает газета.

Как отмечает журналист издания Дастин Рачиоппи, «Менендес считал себя неприкасаемым», однако его падение стало «быстрым и ошеломляющим».

РИА Новости пишет, что десятки журналистов собрались у здания суда в Нью-Йорке, куда ранее вошел обвиняемый сенатор-демократ.

Ожидается, что ему официально предъявят обвинения.

22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.

Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».

По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.