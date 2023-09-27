Politico: обвинённый в коррупции сенатор Менендес считал себя неприкасаемым
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Сам Менендес выступил с «пространным и дерзким заявлением», в котором предположил, что является «политической мишенью», а его этническая принадлежность стала причиной преследования.
Обвинения, выдвинутые против сенатора, были «вопиющими и демонстрировали ошеломляющую степень продажности», отмечает газета.
Как отмечает журналист издания Дастин Рачиоппи, «Менендес считал себя неприкасаемым», однако его падение стало «быстрым и ошеломляющим».
РИА Новости пишет, что десятки журналистов собрались у здания суда в Нью-Йорке, куда ранее вошел обвиняемый сенатор-демократ.
Ожидается, что ему официально предъявят обвинения.
22 сентября 69-летнему демократу Менендесу, который является сенатором от штата Нью-Джерси, были предъявлены обвинения в коррупции.
Прокуратура заявила, что обвинения также предъявляются жене сенатора Надин Менендес. Супруги подозреваются во взяточничестве «в связи с их коррупционными отношениями с тремя бизнесменами из Нью-Джерси».
По имеющимся данным, сенатор действовал в интересах властей Египта, передавая стране чувствительную правительственную информацию.