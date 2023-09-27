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Захарова: обвинения комиссии ООН по Украине против России не выдерживают критики

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Обвинения против России со стороны Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на Украине безосновательны, они не выдерживают критики, а сам доклад комиссии говорит о заказном характере её работы.
Захарова: обвинения комиссии ООН по Украине против России не выдерживают критики
  • РИА Новости

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, озвученные председателем комиссии, представителем Норвегии обвинения основаны «на доказательно неподкреплённых рассказах произвольно отобранных лиц», которые называют себя очевидцами «преступлений» российских ВС.

«Очередной доклад комиссии лишь подтверждает заказной, предвзятый, коррумпированный характер её деятельности, который изначально был заложен в антироссийской резолюции СПЧ 49/1, которая учредила этот механизм в марте 2022 года», — сказала дипломат.

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее призвал Международную комиссию ООН по расследованию нарушений на Украине прекратить вести себя «как слепые кроты».

Он подчеркнул, что СВО будет идти до победы над теми, кто истреблял собственный народ.

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