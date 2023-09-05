Медведев призвал комиссию ООН прекратить вести себя «как слепые кроты»
- РИА Новости
Так он прокомментировал заявление главы комиссии Эрика Мёсе, по словам которого ООН не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид.
«Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима», — сказал Медведев.
Политик призвал ООН объективно оценить то, как беспощадно киевский режим топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала спецоперацию на Украине.
Он напомнил, что, по данным всемирной организации, за время вооружённого конфликта в Донбассе погибло более 3 тыс. мирных жителей, ещё более 4 тыс. получили ранения.
«Какие ещё требуются доказательства этим лицемерам из комиссии? Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идёт из России», — заключил он.
1 сентября в центре Донецка более десяти человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны украинской армии. Среди пострадавших — шестилетний ребёнок. Девочка впоследствии скончалась от полученных травм.