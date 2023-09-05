Медведев призвал комиссию ООН прекратить вести себя «как слепые кроты»

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал Международную комиссию ООН по расследованию нарушений на Украине прекратить вести себя «как слепые кроты».

Так он прокомментировал заявление главы комиссии Эрика Мёсе, по словам которого ООН не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид.

«Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима», — сказал Медведев.

Политик призвал ООН объективно оценить то, как беспощадно киевский режим топил в крови Донбасс восемь лет, пока Россия не начала спецоперацию на Украине.

Он напомнил, что, по данным всемирной организации, за время вооружённого конфликта в Донбассе погибло более 3 тыс. мирных жителей, ещё более 4 тыс. получили ранения.

«Какие ещё требуются доказательства этим лицемерам из комиссии? Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идёт из России», — заключил он.

1 сентября в центре Донецка более десяти человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны украинской армии. Среди пострадавших — шестилетний ребёнок. Девочка впоследствии скончалась от полученных травм.