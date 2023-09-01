Более 10 человек ранены из-за удара ВСУ в районе ТРЦ «Донецк Сити»
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Об этом говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
«ВСУ атаковали центральный район Донецка (локации ТРЦ «Донецк Сити» и Шахтёрской площади) 15 ракетами РСЗО. По предварительным данным, более 10 пострадавших, среди которых тяжелораненый ребёнок шести лет», — написало представительство.
Утверждается, что количество жертв в результате обстрела может увеличиться.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что при ударах украинской армии по Киевскому району Донецка произошло прямое попадание в здание торгово-развлекательного центра «Донецк Сити».