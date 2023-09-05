Медведев: СВО будет идти до победы над теми, кто истреблял собственный народ

Спецоперация должна идти до полного выполнения её целей, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал заявление главы комиссии Эрика Мёсе, по словам которого ООН не нашла достаточных доказательств того, что действия российских военных в стране должны быть квалифицированы как геноцид.

Медведев напомнил, что в Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него сказано, что «под геноцидом понимаются действия, совершаемые с намерением уничтожить... национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Политик подчеркнул, что именно этим и занимался киевский режим с 2014 года в Донбассе.

«Хохломразь, которая виновна в убийстве мирных граждан Донбасса, ждёт заслуженная кара за всё, что она сделала. Именно поэтому специальная военная операция должна идти до полного выполнения её целей. До окончательной победы над теми, кто восемь лет подвергал собственный народ издевательствам и истреблению», — написал Медведев в Telegram.

Медведев также призвал Международную комиссию ООН по расследованию нарушений на Украине прекратить вести себя «как слепые кроты».

1 сентября в центре Донецка более десяти человек получили ранения из-за обстрела района, где расположен ТРЦ «Донецк Сити», со стороны украинской армии. Среди пострадавших — шестилетний ребёнок. Девочка впоследствии скончалась от полученных травм.