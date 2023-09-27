Комик Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за чествования там нациста
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Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).
По его словам, такое поведение канадских чиновников и Владимира Зеленского было «за гранью дозволенного», поэтому он просто не может не отменить свой визит в Канаду.
В своём посте Шнайдер решительно осудил политику канадского премьер-министра Трюдо.
«Тирания в отношении мирных демонстрантов-дальнобойщиков [забастовка в начале 2022 года] кажется мелочью по сравнению с этим презренным и возмутительным актом чествования одного из нацистских солдат СС Адольфа Гитлера канадским парламентом», — написал он.
Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера парламента из-за скандала с эсэсовцем.
Позже спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с нацистом.
Подробнее о скандале с чествованием нациста Ярослава Гуньки в парламенте Канады — в материале RT.