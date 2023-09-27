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Комик Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за чествования там нациста

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Американский комик Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду после чествования нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте.
Комик Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за чествования там нациста
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, такое поведение канадских чиновников и Владимира Зеленского было «за гранью дозволенного», поэтому он просто не может не отменить свой визит в Канаду.

В своём посте Шнайдер решительно осудил политику канадского премьер-министра Трюдо.

«Тирания в отношении мирных демонстрантов-дальнобойщиков [забастовка в начале 2022 года] кажется мелочью по сравнению с этим презренным и возмутительным актом чествования одного из нацистских солдат СС Адольфа Гитлера канадским парламентом», — написал он.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли призвала к отставке спикера парламента из-за скандала с эсэсовцем.

Позже спикер палаты общин Канады Энтони Рота подал в отставку из-за скандала с нацистом.

Подробнее о скандале с чествованием нациста Ярослава Гуньки в парламенте Канады — в материале RT.

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