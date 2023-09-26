Глава МИД Канады призвала к отставке спикера парламента из-за скандала с эсэсовцем
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Заявление Жоли опубликовал телеканал CTV.
«То, что произошло в пятницу, — абсолютно неприемлемо. Это позор для палаты и для канадцев», — сказала она.
По её мнению, Рота должен прислушаться к членам парламента и подать в отставку.
Ранее Энтони Рота извинился за приглашение нациста в парламент.
98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.
В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.