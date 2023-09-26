Глава МИД Канады призвала к отставке спикера парламента из-за скандала с эсэсовцем

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли потребовала отставки спикера палаты общин Энтони Рота из-за скандала с украинским эсэсовцем в канадском парламенте.

Заявление Жоли опубликовал телеканал CTV.

«То, что произошло в пятницу, — абсолютно неприемлемо. Это позор для палаты и для канадцев», — сказала она.

По её мнению, Рота должен прислушаться к членам парламента и подать в отставку.

Ранее Энтони Рота извинился за приглашение нациста в парламент.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.