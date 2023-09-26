CTV: спикер палаты общин Канады встретится с лидерами партий на фоне скандала

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота на фоне призывов уйти в отставку из-за скандала с украинским эсэсовцем в канадском парламенте проводит встречу с лидерами партий страны, сообщили источники CTV News.

«Встреча проходит на фоне резкой критики по поводу приглашения и чествования канадской палатой представителей человека, сражавшегося на стороне нацистского подразделения во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Ранее Энтони Рота извинился за приглашение нациста в парламент.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельски при этом заявил, что украинский нацист Ярослав Гунька должен подвергнуться уголовному преследованию.