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Посол Польши Дзельски призвал подвергнуть нациста Гуньку уголовному преследованию

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Посол Польши в Канаде Витольд Дзельски заявил, что украинский нацист Ярослав Гунька должен подвергнуться уголовному преследованию.
Посол Польши Дзельски призвал подвергнуть нациста Гуньку уголовному преследованию
  • Gettyimages.ru
  • © fotodrobik

«Это человек, который участвовал в организации, которая атаковала поляков... не только военный персонал, но также гражданских. Как я считаю, такие люди не должны участвовать в общественной жизни и, возможно, должны быть привлечены к ответственности», — цитирует РИА Новости посла, который заявил об этом в интервью телеканалу CTV.

Дзельский добавил, что Гунька должен подвергнуться уголовному преследованию за действия подразделения СС, в которое он входил.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

В Кремле заявили, что возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, там напомнили, что у преступлений нацизма нет срока давности.

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