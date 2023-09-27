Лукашевич: Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, обвиняя Россию
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, западные государства голословно обвиняют российскую сторону в провоцировании глобальных энергетического и продовольственного кризисов и в то же время замалчивают основной фактор энергодефицита в Европе — противоправные односторонние ограничения в отношении Москвы и политически мотивированный отказ от поставок углеводородов из России.
Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди выразил уверенность, что западным странам не удалось сломить Россию посредством санкционного давления.