Посол России в Оттаве потребовал извинений от властей Канады за овации нацисту
Об этом информирует ТАСС.
«Считаю, что в мультикультурном обществе, коим себя рекламирует Канада, парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады», — сказал посол.
При этом он добавил, что попытки игнорировать совершённый эсэсовскими нацистами геноцид русского народа «неприемлемы».
Ранее сообщалось, что Госдеп США считает адекватным поведение Канады в скандале с украинским нацистом.
В МИД России заявили, что чествование нациста в парламенте Канады говорит о русофобском режиме премьера Канады Джастина Трюдо.