Посол России в Оттаве потребовал извинений от властей Канады за овации нацисту

Посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от властей Канады перед русскими за овации нацисту.

Об этом информирует ТАСС.

«Считаю, что в мультикультурном обществе, коим себя рекламирует Канада, парламент и правительство страны обязаны принести формальные и недвусмысленные извинения всем русским и русской общине Канады», — сказал посол.

При этом он добавил, что попытки игнорировать совершённый эсэсовскими нацистами геноцид русского народа «неприемлемы».

Ранее сообщалось, что Госдеп США считает адекватным поведение Канады в скандале с украинским нацистом.

В МИД России заявили, что чествование нациста в парламенте Канады говорит о русофобском режиме премьера Канады Джастина Трюдо.