Госдеп США считает адекватным поведение Канады в скандале с украинским нацистом

Госдеп США считает адекватным поведение Канады в скандале после появления в канадском парламенте украинского нациста Ярослава Гуньки, который состоял в дивизии СС «Галичина».

Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Я видел, что канадское правительство заявило, что оно не знало о прошлом этого человека, и выразило сожаление. Это представляется адекватным шагом», — сказал он.

98-летний Ярослав Гунька, бывший боец добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков, был приглашён на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского.

В МИД России после этого заявили, что Москва не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельски при этом заявил, что украинский нацист Ярослав Гунька должен подвергнуться уголовному преследованию.