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Журналист Карлсон заявил, что Россия более христианская страна, чем Украина

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Россия более христианская страна, чем Украина, где преследуют верующих, заявил американский журналист Такер Карлсон.

Об этом он заявил в соцсети X.

При этом он назвал «справедливым» вопрос о том, какая из двух стран более гостеприимна для христиан.

«Почему никому не разрешено об этом спрашивать?» — написал журналист.

По его словам, одна из этих стран арестовала священников и закрыла церкви при помощи полиции и армии.

«И это была не Россия», — заявил Карлсон.

Ранее Киев установил цены для доступа к святым мощам в Киево-Печерской лавре.

Также сообщалось, что раскольники ПЦУ в Киевской области захватили Михайловский храм УПЦ.

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