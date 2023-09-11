СПЖ: Киев установил цены для доступа к святым мощам в Киево-Печерской лавре

Киевские власти установили прайс-лист для доступа к святым мощам в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

Отмечается, что попасть в пещеры Киево-Печерской лавры верующие смогут лишь за деньги.

Об этом следует из прейскуранта заповедника.

Так, минимальная цена, которую необходимо заплатить, чтобы поклониться мощам преподобных, — 150 гривен.

18 августа в Союзе православных журналистов сообщили, что СБУ не пропустила автобус с паломниками канонической УПЦ в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что они едут для участия в крестном ходе в Почаеве.

Минкульт Украины запретил преподавателям, студентам и сотрудникам Киевской духовной академии и семинарии находиться в Киево-Печерской лавре.