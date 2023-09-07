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Раскольники ПЦУ в Киевской области захватили Михайловский храм УПЦ

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Белоцерковская епархия УПЦ сообщила о ночном захвате Михайловского храма в Мироновке (Киевская область) сторонниками Православной церкви Украины.
Раскольники ПЦУ в Киевской области захватили Михайловский храм УПЦ
  • AP
  • © ZeynepKaya

«Произошёл захват Михайловского храма Украинской православной церкви. Около 04:00 мужчины спортивного телосложения во главе со «священником» ПЦУ Владимиром Петриком вырезали «болгаркой» ворота храма», — говорится в сообщении.

Затем захватчики таким же образом взломали двери самой церкви, трапезной и хозпостроек.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Закарпатья настоятеля храма канонической Украинской православной церкви за публикации в социальных сетях.

2 сентября СБУ предъявила обвинение настоятелю одного из храмов канонической УПЦ в Житомирской области.

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