СБУ заявила о задержании настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
- AFP
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«Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ», — говорится в заявлении спецслужбы в Telegram-канале.
По информации следствия, задержанный на своей странице размещал материалы, в которых якобы «оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий». Теперь настоятелю грозит до пяти лет лишения свободы.
2 сентября СБУ предъявила обвинение настоятелю одного из храмов канонической УПЦ в Житомирской области.