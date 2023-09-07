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СБУ заявила о задержании настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Закарпатья настоятеля храма канонической Украинской православной церкви за публикации в социальных сетях.
СБУ заявила о задержании настоятеля храма УПЦ за публикации в соцсетях
  • AFP
  • © Sergei CHUZAVKOV

«Задокументированы преступления настоятеля одного из храмов Хустской епархии УПЦ», — говорится в заявлении спецслужбы в Telegram-канале.

По информации следствия, задержанный на своей странице размещал материалы, в которых якобы «оскорблял религиозные чувства верующих других конфессий». Теперь настоятелю грозит до пяти лет лишения свободы.

2 сентября СБУ предъявила обвинение настоятелю одного из храмов канонической УПЦ в Житомирской области.

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