Президент Украины Владимир Зеленский «перестарался», выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки.

Об этом в беседе с телеканалом Polsat заявил вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

«Конечно, Владимир Зеленский преувеличил... Его понесло», — сказал мэр.

По его мнению, Зеленский не должен был говорить таких слов.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предостерёг Зеленского от новых оскорблений в адрес народа Польши.

Также французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что Зеленского необходимо остановить, пока его действия не привели к катастрофе.