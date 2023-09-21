Политик Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинения в адрес Польши
Об этом он написал в соцсети X.
«Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России», — говорится в сообщении.
При этом Филиппо добавил, что Зеленский «никогда не захочет мира» и, если его не остановить, то он «дойдёт до катастрофы».
Ранее в МИД Польши вызвали посла Украины из-за слов Зеленского в адрес ЕС о зерне.
Также премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении военных поставок Украине.