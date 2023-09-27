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Al Arabiya: поражение России в украинском конфликте невозможно

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Обозреватель Al Arabiya Эмиль Амин заявил, что поражение России в конфликте с Украиной невозможно.

«Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта», — сказал журналист.

При этом, по его словам, победа Украины «маловероятна», а поражение России «невозможно».

Ранее обозреватель País Кристиан Сэгура заявил, что Украина боится раскола по корейскому сценарию.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет плана Б на случай, если Соединённые Штаты решат сократить предоставляемую помощь.

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