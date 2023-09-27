Al Arabiya: поражение России в украинском конфликте невозможно
«Есть не так уж и много возможных сценариев окончания российско-украинского конфликта», — сказал журналист.
При этом, по его словам, победа Украины «маловероятна», а поражение России «невозможно».
Ранее обозреватель País Кристиан Сэгура заявил, что Украина боится раскола по корейскому сценарию.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у Киева нет плана Б на случай, если Соединённые Штаты решат сократить предоставляемую помощь.