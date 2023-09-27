Кирби: Белому дому пока нечего объявить по поводу поставок ракет ATACMS Украине
Такое заявление в интервью телекомпании CNN сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«У меня нет каких-либо объявлений по этой конкретной ракетной системе», — цитирует его ТАСС.
Ранее Кирби заявил, что остановка или сокращение помощи США Украине навредит её боеспособности.
Также сообщалось, что Сенат США предлагает согласовать для помощи Киеву $4,5 млрд вместо $24 млрд.