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Кирби: Белому дому пока нечего объявить по поводу поставок ракет ATACMS Украине

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Американские власти пока не готовы делать какие-либо заявления относительно поставок тактических ракет ATACM Украине.

Такое заявление в интервью телекомпании CNN сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У меня нет каких-либо объявлений по этой конкретной ракетной системе», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кирби заявил, что остановка или сокращение помощи США Украине навредит её боеспособности.

Также сообщалось, что Сенат США предлагает согласовать для помощи Киеву $4,5 млрд вместо $24 млрд.

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