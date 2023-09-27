Кирби: остановка или сокращение помощи США Украине навредит её боеспособности

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил в интервью телеканалу MSNBC, что остановка или значительное сокращение помощи США Украине негативно отразится на боеспособности Киева.

По его словам, США являются крупнейшим источником помощи Киеву.

«Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечёт негативное воздействие на их способность достигать успеха», — говорится в сообщении.

Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что помощь Украине ведёт к финансированию нацизма.

Также в Белом доме отметили, что у США хватит средств на военные поставки Киеву на несколько недель.