КНР призвала сотрудничать с Россией в расследовании ЧП на «Северных потоках»
Соответствующее заявление он сделал на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН.
«Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы отвергать это [взаимодействие]», — цитирует его ТАСС.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.
В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.