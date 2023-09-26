КНР призвала сотрудничать с Россией в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что Китай призывает все заинтересованные стороны сотрудничать с Россией в расследовании подрыва «Северных потоков».

Соответствующее заявление он сделал на созванном по инициативе России заседании Совета Безопасности ООН.

«Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией вместо того, чтобы отвергать это [взаимодействие]», — цитирует его ТАСС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.