Пентагон выразил надежду на начало выпуска гиперзвукового оружия в течение года

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант заявил, что Соединённые Штаты надеются начать производство гиперзвуковых вооружений в течение года.

Об этом он сказал, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

«Если вы, как и следует, зададитесь вопросом, приступили ли мы уже в своей стране к производству гиперзвуковых вооружений, то ответ «нет». Надеемся — в течение года», — цитирует его ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников из США писала, что Соединённые Штаты испытывают трудности с созданием гиперзвукового оружия, проигрывая России и КНР.